Juve, tutto fatto per Adzic: ecco quando torna a Torino

Nicola Balice

I giorni passano e Vasilije Adzic è di nuovo al Buducnost Podgorica. Ma i tifosi della Juve non hanno nulla di cui temere, il talento montenegrino classe 2006 resta assolutamente un giocatore bianconero e nemmeno troppo virtualmente. Tutto quello che era necessario fare finora, infatti, è stato fatto. La scorsa settimana Adzic ha pure trascorso alcuni giorni a Torino, ospite della Juve. Momento buono per visitare e conoscere le strutture, godersi la vittoria del gruppo di Max Allegri contro il Sassuolo, fare in modo che il proprio entourage potesse definire in ogni ultimo dettaglio l'accordo che lo legherà alla Juve a partire dal prossimo 1° luglio. Pure tra la Juve e il Buducnost è tutto fatto da tempo, ha fatto la differenza la ferrea volontà del giocatore e il suo entourage di sposare il progetto bianconero che ora sembra l'ideale per un giovane talento in rampa di lancio, inutile il tentativo del Bologna di provare a far valere la posizione di forza conquistata in anticipo: operazione da circa 5 milioni tra parte fissa, bonus e percentuale su futura rivendita. Ora Adzic terminerà la stagione in patria, dopo aver compiuto 18 anni (il 12 maggio) potrà essere acquistato con la Juve che occuperà con lui uno slot da extracomunitario della prossima stagione, da febbraio ogni giorno potrebbe essere buono per rivedere a Torino il giocatore per formalizzare il trasferimento operativo dal 1° luglio.



LA CONFERMA – A confermare il piano comune della Juve e di Adzic è stato Mladen Milinkovic. L'allenatore del Buducnost Podgorica ha infatti dichiarato così a Numero Diez: “Non abbiamo parlato molto perché siamo venuti adesso in preparazione ad Antalya. Ho parlato un po’ con lui dopo il suo arrivo dall’Italia. La sua impressione è stata molto buona, era molto soddisfatto di aver trascorso tre giorni lì. Tornerà a Torino a febbraio per definire tutto il suo contratto e firmare il contratto con la Juventus. In questi primi giorni ha trascorso del tempo con Vlahović, hanno parlato. Dušan gli ha spiegato quanto si trovi bene in Italia. Era molto felice e soddisfatto di questi tre giorni a Torino”. Insomma, Adzic sta arrivando, è solo questione di tempo.