Nuova avventura per, che finirà la stagione in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy dopo aver giocato la prima parte con il Gremio. Qualche giorno fa il giocatore era molto vicino al club statunitense, ora è tutto fatto per il trasferimento dell'esterno offensivo, che arriva in prestito dalla Juventus che l'aveva già girato con la stessa formula in Brasile.- Dopo l'esperienza sfortunata con il Gremio retrocesso dalla prima divisione brasiliana: sei mesi ai Galaxy con la speranza di trovare continuità e mettersi in vetrina, poi discuterà il suo futuro con i bianconeri con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2023.