Accordo totale ormai raggiunto, mancano solo gli ultimi dettagli formali. E le proverbiali visite mediche. Poi Facundo Gonzalez saluterà definitivamente il Valencia per diventare un giocatore della Juve: l'arrivo a Torino del difensore uruguaiano classe 2003 è previsto nei primi giorni della settimana, con calma alla Continassa si valuterà come e dove mandarlo in prestito.