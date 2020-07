Ora è ufficiale: Andrea Pirlo sarà l'allenatore della Juve Under 23. E avrà uno staff di primissimo ordine. Scrive Gazzetta: "Pirlo sarà affiancato da Roberto Baronio, reduce dall’esperienza con la Primavera del Napoli, e lavorerà con Marco Storari, altro suo ex compagno. Storari, che non ha ancora fatto il corso da direttore sportivo, si occuperà dell’U23 con la supervisione di Federico Cherubini, braccio destro di Fabio Paratici con competenza su tutte le squadre giovanili. Nello staff di Pirlo anche Antonio Gagliardi, match analyst della Nazionale di Mancini".