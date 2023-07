Lukaku in? Sì, ma solo seout e alle cifre che vuole il club. Tutto il mercato in entrata dellapassa da questa decisione ee sacrificabili per sanare il bilancio provato dalle ultime gestioni. Il margine operativo, ormai è chiaro,; del resto l'unico colpo, quello di Timothy Weah, è stato finanziato esclusivamente dall'addio a titolo definitivo di Kulusevski al Tottenham. E allora spazio alle sirene di mercato conche ora aspetta e con la Juve che vuole la mossa ufficiale da parte delVi abbiamo raccontato che all'inizio della passata settimanaRichiesta di disponibilità e informazioni raccolte con la certezza che una cessione è possibile, ma da allora nessuna offerta ufficiale è stata recapitata sulle scrivanie della Continassa.a cifre più alte rispetto a quelle incassate in bianconero.è consapevole da un lato di non poter fare minusvalenza con la cessione dell'elemento più pregiato, arrivato a Torino soltanto un anno fa per oltre 70 milioni dalla Fiorentina, e dall'altro di dover anche monetizzare il più possibile dall'addio per poter poi poter lanciare l'offensiva col Chelsea per Lukaku (l'accordo con l'Inter era sulla base di 35 milioni più 8 di bonus ndr.). Per questoda cui la trattativa con il PSG potrà partire, con la sensazione chelegati, dati i problemi dell'ultimo anno, al rendimento in campo e alla salute del ragazzo. La cifra finale, sostanzialmente, potrebbe anche avvicinarsi ad 80 milioni, meno dei 90 richiesti, ma soddisfacenti per i bianconeri, a patto che la parte fissa sia consistente e consenta di pareggiare il valore a bilancio del cartellino del serbo.Una trattativa non semplice e che, pur non essendo ancora partita,. Nelle ultime orefuori dal Parco dei Principi di Parigi è stato esposto uno striscione da parte di alcuni supporters del club francese che recita:Chiaro il riferimento alleche, soprattutto in nazionale, si è spesso mostrato conche non riconosce il Kosovo e i suoi confini. Le tre dita è il segno che simboleggia la Grande Serbia (Dio, Patria e Zar) ed essendo ampiamente policitizzato, non è gradito alla tifoseria parigina.