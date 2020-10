Tutto su Alvaro. O quasi. Senza Cristiano Ronaldo positivo al Covid e con Dybala in dubbio per una gastroenterite,. Insieme a lui Kulusevski e Federico Chiesa, all'esordio con la maglia bianconera. Un tridente inedito per la sfida dell Scida, tre volti nuovi per un attacco completamente rivoluzionato ma senza perdere qualità.- A dire il vero la prima di Morata con la Juve non era andata benissimo: lo spagnolo ha giocato poco meno di un'ora nella sfida con la Roma, prestazione negativa eanche grazie alla sosta per le nazionali. Alvaro scalpita e vuole dimostrare quanto vale, lo spagnolo è carico ed è pronto a riscattare la brutta prova di due settimane fa.- Dopo l'annuncio della positività di Ronaldo Pirlo ha avuto pochi dubbi: semaforo verde per Alvaro. Fino all'ultimo si proverà a recuperare Dybala, che difficilmente però partirà dal primo minuto considerando anche che la prossima settimana ci sarà la prima di Champions contro la Dinamo Kiev: l'attaccante ha saltato le due partite con l'Argentina e soffre di gastroenterite, le sue condizioni verranno monitorate fino a poco prima della partita per capire se sarà a disposizione dell'allenatore.- Nella prima conferenza stampa Pirlo l'aveva fatto capire, sarà una Juve camaleontica. Più moduli nella stessa partita e l'esigenza di sperimentare nuove idee in queste prime gare della stagione.. Due frecce pronte a infilarsi nella difesa rossoblù con lo spagnolo attaccante di peso a riempire l'area. Pirlo sperimenta e inventa senza Ronaldo, a Crotone verso una certezza: Alvaro Morata in cerca di riscatto.