Juve, tutto su Scienza: il nuovo gioiello di Montero è un figlio d'arte

Chi è Michele Scienza della Juventus

Sarà il prossimo? Avrà un futuro da? Calma, calma. La Juve se lo gode e lo sta mettendo solo adesso sotto i riflettori: è stato, giovane centrocampista offensivo della Primavera bianconera, ad aver battuto l'Inter nella giornata di oggi del Primavera 1. Un piemontese cresciuto nel cuore del calcio, figlio d'arte, ma di un ex giocatore granata. Il derby della Mole, che si è giocato la scorsa settimana contro il Torino, non è stata una partita come le altre per lui: suo padre, Beppe Scienza, è cresciuto nel Toro e ci ha giocato per almeno tre stagioni.Cresciuto tifando granata,si è convertito presto al bianconero. O almeno l'ha fatto da quando veste la maglia della Juventus. Michele è un classe 2006 ed è un centrocampista offensivo poliedrico che può agire anche come attaccante o seconda punta.