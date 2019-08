Non è un girone di ferro quello che coinvolgerà la Juve di Maurizio Sarri nella prima fase di Champions League. Non mancano le insidie, ma il girone D è uno di quelli che può e deve essere vinto dai bianconeri. I nomi delle squadre agli ottavi sembrano già scritti, Juve e Atletico Madrid. Con Bayer Leverkusen a tentare l'impresa e il Lokomotiv Mosca a ricoprire il ruolo della variante impazzita.



ATLETICO MADRID – Non è una novità la sfida al gruppo di Diego Simeone. Ma per i colchoneros questo è un anno zero. Il Cholo ha fallito l'assalto alla Champions nella passata stagione, ultimo anno di un ciclo meraviglioso, terminato proprio contro la Juve sotto i colpi di uno strepitoso Cristiano Ronaldo allo Stadium. E quest'anno è già cambiato tutto. Via Griezmann, Godin, Rodri: solo per citare le partenze più illustri. Dentro Joao Felix su tutti, ma non soltanto. A Stoccolma è stato il portoghese a dettar legge, una partita che non può rappresentare un precedente dato il periodo della stagione. Una doppia sfida che però potrà dire molto su quale impatto possa avere Sarri nella Juve di Champions.



BAYER LEVERKUSEN – I tedeschi hanno strappato per il rotto della cuffia l'ultimo posto buono per la Champions nella scorsa Bundesliga, tra tutte le tedesche in corsa è la squadra meno competitiva. Ma non è da sottovalutare il Bayer Leverkusen, che pure ha perso sul mercato un talento come Julian Brandt. Da tenere sotto stretta osservazione Leon Bailey. E soprattutto quel Kai Havertz che rappresenta il volto nuovo del calcio tedesco, già nel mirino di tutte le big d'Europa a soli vent'anni d'età.



LOKOMOTIV MOSCA – Non manca di certo l'esperienza internazionale al Lokomotiv Mosca. Che anche soltanto in difesa può vantare un ex come Benedikt Howedes e un altro vecchio saggio come Vedran Corluka, senza dimenticare Gregorz Krychowiak. L'ultimo colpo messo a segno sul mercato è Joao Mario, appena arrivato dall'Inter. Squadra rognosa, esperta. Con quelle difficoltà climatiche che rendono sempre le trasferte in Russia particolarmente complicate.