. Bianconeri in seconda fascia, hanno pescato ilEcco la formazione tipo, la stella e i precedenti con le avversarie dell'Inter: Donnarumma; Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Haki, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Neymar; Mbappé. All. Galtier.imbarazzo della scelta. Messi? Neymar? Vale tutto, ma ora il Psg è la squadra di Mbappé.: prima fascia in quanto campione di Francia.quattro incroci, tutti favorevoli alla Juve. L'ultimo nel 1997, Supercoppa Europea: 6-1 per i bianconeri a Parigi, vittoria bissata a Palermo per 3-1 nella gara di ritorno.alchodimos; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Fernandez, Florentino; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt.: ennesimo rinnovamento, via Nunez è forse ora David Neres l'uomo chiamato a fare la differenza, strappato proprio alla concorrenza (anche) della Juve.superati due turni preliminari, quatto partite e quattro vittorie contro Midtylland e Dinamo Kiev.tre precedenti, due qualificazioni per il Benfica e una per la Juve. L'ultima, la delusione più cocente nella semifinale di Europa League quando i bianconeri di Antonio Conte avrebbero potuto disputare la finale allo Stadium.Cohen; Sundgren, Planic, Goldberg; Haziza, Lavi, Mohamed, Cornud; Chery; Pierrot, David. All. Bakhar.: bomber Pierrot, 29 anni e 5 gol solo in questa fase preliminare di Champions. Se il Maccabi ha avuto accesso alla fase ai gironi è anche per le sue reti pesanti.quanti colpacci per il Maccabi Haifa. Fuori prima l'Olympiacos, poi l'Apollon Limassol e infine la Stella Rossa con una clamorosa rimonta nella gara di ritorno al Maracanàun solo doppio incrocio, fase a gironi di Champions nel 2009, doppio 1-0 per la Juve.