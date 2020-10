Daouda Peeters, centrocampista guineano della Juventus Under 23 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RTFB: "Quando a 18 anni, dopo sei mesi alla Sampdoria, è arrivata la Juventus pensavo fosse uno scherzo. Cristiano Ronaldo? La prima volta ci siamo incontrati in palestra, lui era su una macchina. Mi ha salutato e mi ha fatto domande sul Belgio e sulla Guinea. In allenamento lo staff ci dice di stare attenti, Cristiano Ronaldo è un grande capitale del club"