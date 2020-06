Il direttore sportivo della Juventus Under 23, Federico Cherubini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il nostro obiettivo delle giovanili era creare giocatori che potessero arrivare in Serie A. Sappiamo che è difficile formarli per la nostra prima squadra, quindi li stiamo formando per il mercato. Il guadagno che arriva dalle cessioni di calciatori formati oppure acquistati e fatti crescere fa parte di un progetto di valorizzazione del patrimonio. L’idea è realizzare un impianto per Women e U23. Nel frattempo investiamo su Vinovo. Sui giocatori, molto dipenderà dalla categoria: siamo ai playoff, adesso vogliamo giocarci la B".