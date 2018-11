Federico Cherubini, dirigente della Juventus, nonché uomo di riferimento dell'Under 23 impegnata in Serie C, parla a la Gazzetta dello Sport dei giovani bianconeri, che stanno faticando e non poco contro gli esperti avversari: "È giusto distinguere l’andamento della squadra, non positivo, dal progetto, di cui restiamo convinti. Tra i 430 ragazzi del ’99 che a giugno hanno finito il settore giovanile, solo 10 sono nelle rose delle prime squadre di A e 20-22 in quelle di B. Per gli altri inizia il limbo dei prestiti, che in Italia si usano molto più che negli altri Paesi. Zironelli in bilico? Bisogna saper credere in un progetto, come l’Empoli ha fatto con Sarri ai tempi. Crediamo che Zironelli sia ancora l’allenatore giusto. Se avessimo ritenuto che la responsabilità fosse sua, sarebbe stato facile cambiare".