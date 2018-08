La Juve pareggia, ma non basta. L'Under 23 è ancora imbattuta dopo due partite - Cuneo e Albissola -, ma il 2-2 di ieri sera l'ha esclusa dalla Coppa Italia, a causa del minor numero di gol segnati nel girone. Ecco il commento sul sito ufficiale bianconero: "Un'altra buona prestazione non basta alla Juventus Under23 per passare il turno di Coppa Italia Serie C. I bianconeri, dopo il successo con il Cuneo, rimangono imbattuti anche alla secondo uscita ufficiale, pareggiando 2 a 2 in trasferta con l'Albissola, ma vengono condannati dalla differenza reti, che regala la qualifcazione ai liguri. Gli uomini di Zironelli passano in vantaggio presto, con la rete dell'ex Arsenal Mavididi al 17', e rimangono al timone del match per tutto il primo tempo. Allo stesso minuto, ma della seconda frazione, arriva però il pareggio dei padroni di casa con il sinistro di Cais, seguito, 2' più tardi, dalla rete di Balestrero. La reazione bianconera non si fa aspettare e passa dai piedi di Olivieri che pareggia poco dopo. La rete dell'ex Primavera però non basta ad un'ottima Under23 perchè, a parità di differenza reti (+1), passa l'Albissola per averne realizzate due in più dei bianconeri".



LE PAROLE - Il tecnico Zironelli ha commentato: "C'è solo da essere contenti per la prestazione dei ragazzi, che lavorano insieme da pochissimo e hanno fatto un'ottima prestazione contro una squadra collaudata come l'Albissola. Abbiamo fatto un bel primo tempo. E' stata una bella partita, giocata bene, potevamo portarla a casa nel secondo tempo e dovevamo avere più cattiveria agonistica ma non posso ancora pretendere troppo da questi ragazzi. Faremo due amichevoli questa settimana per migliorare la fluidità di gioco, ma sono soddisfatto perchè già oggi si sono intraviste ottime cose".