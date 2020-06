La Juventus U23 ha vinto in rimonta la Coppa Italia in finale contro la Ternana:. I giovani bianconeri, infatti, al loro secondo anno in Serie C, sono riusciti ad(primo caso di trofeo vinto da una seconda squadra in Italia), ae a dimostrare lanel nostro paese. Dopo la mancata qualificazione alla post-season della passata stagione, infatti,, sulla quale gravava il peso di aspettative altissime. Aspettative derivanti da una maglia e da un nome che impongono un'unica missione:. Aspettative che, dopo un anno, hanno finalmente trovato il proprio soddisfacimento.Il primo successo di livello, infatti, è arrivato al Manuzzi di Cesena, dove i campioncini bianconeri sono riusciti ad avere la meglio su un avversario temibile ed esperto come la Ternana, che negli ultimi anni ha avuto esperienze di livello anche in Serie B. Il tutto in una partita emozionante, che si era messa subito male per la Juve, sotto dopo una manciata di minuti.La maturazione del gruppo e dei singoli è stata importante ed evidente e la squadra si è dimostratadopo poco più di un anno dalla sua fondazione. E questo è solo l'ennesimo segnale di come l'esperimento legato alle seconde squadre non debba considerarsi concluso.Il vero problema, almeno in Italia, è sempre stato quello di voler vedere i risultati subito.. E' così con le grandi realtà di Serie A, ma anche in molti settori giovanili e non solo. La stessa cosa era accaduta in estate con la Juve U23,. Alcuni addirittura parlavano già di fallimento e di intenzione del club bianconero di. Nulla di più falso come ha dimostrato questo ultimo campionato, in cui i bianconeri hanno vinto la Coppa Italia e staccato un biglietto per i playoff, nei quali potranno addirittura. Ecco che, quindi, ancora una voltadi coloro che pretendevanoe che avevano gridato al fallimento del progetto legato alle seconde squadre alla prima occasione buona. Quello che serviva, e che continuerà a servire, è il. Per lavorare bene, per permettere ai più giovani di conoscere una categoria estremamente complicata come la Serie C, ma anche per imparare a gestire la pressione derivante dal peso della maglia bianconera., che la Juventus U23 sia un esempio in questo senso:. Quello che conta davvero è la crescita nel tempo e lo: nel resto d'Europa di questa filosofia hanno fatto un mantra,