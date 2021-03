Dopo il rinvio della gara contro la Pergolettese, la Juventus Under 23 non scenderà in campo nemmeno mercoledì. È stata rinviata, infatti, la gara in programma contro la Pistoiese.



Questa la nota della Lega Pro: "Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Pistoiese ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Pistoiese-Juventus U23, in programma mercoledì 17 marzo 2021, Stadio “Marcello Melani”, Pistoia, venga rinviata a data da destinarsi".