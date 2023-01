Brutte notizie in casa Juve. Nel secondo tempo della gara contro l'Udinese, si è fermato di nuovo Angel Di Maria: l'argentino è stato costretto a uscire al 66' per un problema al polpaccio che aveva accusato già qualche minuto prima. Il giocatore ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Arek Milik, nelle prossime ore verranno svolti esami approfonditi per capire l'entità dell'infortunio e i possibili tempi di recupero.