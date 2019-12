Gli ultras dell'Udinese hanno deciso di disertare la trasferta di Torino contro la Juventus per l'eccessivo costo dei biglietti, fissato a 43 euro. Ecco il messaggio della Curva Nord tramite Facebook:



"La nostra passione costa, purtroppo, e troppe società calcistiche se ne stanno approfittando. Troppe volte ci è successo che il costo del tagliando nel settore ospiti raggiungesse importi considerevoli. Più volte abbiamo manifestato il nostro dissenso sul tema del caro biglietti. Oggi ci troviamo di fronte all'ennesimo esborso: 43 euro per un settore che 'dovrebbe' essere POPOLARE. Stufi di dover continuare a subire, senza che nulla accada, abbiamo preso la decisione di non presenziare in occasione di JUVENTUS-UDINESE e di non essere complici di questa ennesima speculazione. Ci riserviamo, inoltre, di adottare la stessa soluzione nel caso in cui la situazione si dovesse ripetere altrove e ci venisse riservato lo stesso trattamento imPOPOLARE. Firmato CURVA NORD UDINE"