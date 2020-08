Ufficialmente l'1 settembre scadrà il diritto di recompra che la Juventus vanta con l'Udinese per il cartellino di Rolando Mandragora. Il centrocampista si è infortunato al ginocchio nel finale della passata stagione, ma l'intervento a cui si è sottoposto non ha mai messo in dubbio quella che era la priorità del club bianconero, ovvero mantenere la promessa fatta al momento del suo passaggio in Friuli.



I PATTI - Nei discorsi fra Udinese e Juventus, infatti c'è sempre stata una sorta di promessa morale del ds Paratici nel riacquistare il cartellino di Mandragora dopo che il club friulano aveva acquistato per 20 milioni di euro il giocatore nell'estate 2018. Un gentlement agreement che trasforma il diritto di riscatto a 26 milioni di euro ed esercitabile appunto entro il 1 settembre 2020 in obbligo.



ACCORDO - La Juventus vuole mantenere i patti con l'Udinese, ma quei 26 milioni, in un momento storico come quello attuale, peserebbero come un macigno su un bilancio già ampiamente provato e su cui il club torinese sta provando una manovra di alleggerimento. Per questo le due società sono al lavoro per ridisegnare la precedente intesa ed entro martedì si dovrebbe chiudere, salvo clamorosi colpi di scena. La Juventus si impegnerà a riscattare il giocatore per 26 milioni di euro nel 2021 posticipando di un anno l'affare e il giocatore resterà a disposizione dell'Udinese per l'intera stagione una volta rientrato dall'infortunio. L'operazione è slegata da un'eventuale assalto a Rodrigo De Paul, che in pochi giorni dovrebbe invece essere ceduto a titolo definitivo al Leeds.