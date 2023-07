L’ultima certezza è l’arrivo diche si aggiunge alla conferma dicapaci di vincere scudetti vicini e lontani, che però non andranno in campo. Perché poi, nel bene e nel male, la differenza la fanno sempre i giocatori scelti e allenati da chi sta in tribuna e in panchina. E allora,, perché al momento i punti interrogativi per l’immediato futuro superano abbondantemente l’unico punto esclamativo che ha accompagnato l’acquisto di Weah junior.Tanto per incominciare, alla luce delle varie ipotesi scaturite dalle indiscrezioni provenienti dalla sede dell’Uefa,come si è meritata in base alla classifica finale, malgrado la penalizzazione? E se sì, esiste il rischio che sia esclusa dalle coppe europee anche nella stagione 2024-2025? Ma soprattuttoCapitan Bonucci, per esempio, è davvero da considerare un “ex” a tutti gli effetti come Cuadrado, oppure accetterà di chiudere la carriera a Torino, avendo ancora un anno di contratto, giocando ancora meno dell’ultima stagione? Le domande più urgenti, però, riguardanoa livello fisico prima di tutto dopo tutti i guai che ha avuto, ma anche a livello contrattuale visto che potrebbe andare in Arabia raggiungendo così, uno degli obiettivi mancati della Juventus insieme con. Accantonato, almeno apparentemente, il dubbio sulla conferma di Szczesny con la conseguente promozione del suo “vice” Perin, stanno invece crescendo gli interrogativi che riguardano, più che mai sul mercato, a dimostrazione del fatto che la Juventus in questi giorni assomiglia a un “cantiere aperto”, con tutti i rischi del caso.soprattutto Chiesa sarebbe un grave danno tecnico, perché l’attaccante italiano è uno dei pochi esterni che fa la differenza sulla fascia e poi sa anche segnare. Non sarebbe da sottovalutare neppure la partenza del centravanti serbo che ha soltanto 23 anni e non può essere considerato un acquisto sbagliato dopo una stagione in cui tutti alle sue spalle hanno deluso., che potrebbe sostituire Pogba, eche potrebbe sostituire Chiesa, sono grandi nomi ma anche in questo caso non esiste la certezza che le eventuali trattive vadano a buon fine.specialmente quando sono decise dalle società e non sono sollecitate dagli stessi giocatori. Ma soprattutto, nel caso specifico della Juventus, il tempo deve aiutare a sciogliere i tanti interrogativi che circondano i primi passi della nuova squadra.