Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus fa sapere in questi minuti di aver raggiunto l’accordo con giocatori e staff tecnico per laper venire incontro alla società, ferma per l'emergenza coronavirus. Il club bianconero è il primo tra quelli italiani a trovare un accordo con i propri tesserati per la riduzione dei compensi pari all'importo delleUn'operazione che permette un risparmio a bilancio di 90 milioni di euro (circa un terzo del monte ingaggi complessivo).Questa la nota ufficiale: "Football Club S.p.A. comunica, in ragione dell’emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva, di averQualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse.Juventus desidera ringraziare i calciatori e l’allenatore per il senso di responsabilità dimostrato in un frangente difficile per tutti".