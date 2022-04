Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Massimiliano Allegri che prepara la sfida contro il Venezia. Brutte notizie dall'infermeria con De Sciglio che si ferma per un problema muscolare, l'ennesimo della stagione bianconera, anche se gli esami hanno escluso lesioni.



INFERMERIA - Mattia De Sciglio, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Sassuolo, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical a esami diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Marley Aké ha svolto l'intero allenamento con il gruppo.



IL REPORT - La Juve è tornata ad allenarsi oggi al Training Center con questo programma: esercitazioni per il possesso palla e per le conclusioni su cross per chi ha giocato pochi minuti contro il Sassuolo, seduta defaticante, invece, per la restante parte del gruppo.