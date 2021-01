Dopo Juan Cuadrado e De Ligt, riecco anche Alex Sandro. Il terzino brasiliano è negativo al Covid-19, lo ha annunciato la Juventus sul sito ufficiale: "Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC", si legge. Da capire se sarà già convocato per la Spal in Coppa Italia o se tornerà in campionato contro la Sampdoria.