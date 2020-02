Almeno due settimane di stop per l'esterno della Juventus Douglas Costa. il brasiliano si è sottoposto oggi agli esami, dopo che si era infortunato contro il Verona. Questo il comunicato della Juventus, che annuncia anche i tempi di recupero: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni“.



I TEMPI DI RECUPERO - Douglas Costa salterà sicuramente Brescia e Spal in campionato, proverà a tornare per il Lione il 26 febbraio. Più probabile che possa rientrare in campo l’1 marzo contro l’Inter. Quarto infortunio alla coscia in tre anni bianconeri per il brasiliano.