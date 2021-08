Un ultimo test importante prima dell'esordio in Serie A per la: perché l'avversario sarà di prestigio, l'di Gasperini,. La società bianconera annuncia sul proprio sito ufficiale che il 14 agosto affronterà i bergamaschi in preparazione al campionato, la nota:La notizia che tutti noi e voi attendevamo è arrivata: l’Allianz Stadium riaprirà ufficialmente le proprie porte e lo farà prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A.Sabato 14 agosto, alle ore 20.30, la Juventus affronterà in un’amichevole tutta italiana l’Atalanta, a otto giorni dall’esordio in campionato contro l’Udinese (22 agosto, ore 18.30, in trasferta).Sarà un altro test importante per i bianconeri e coinciderà con la prima occasione per i nostri tifosi di tornare a casa.In occasione di questa partita Socios.com, partner di Juventus dal 2018, sarà Title Sponsor dell’evento e gli stessi supporters bianconeri, grazie a Socios.com, saranno a loro modo protagonisti della serata.Socios.com è l'app di coinvolgimento dei tifosi che consente ai supporters di avvicinarsi alla Juventus attraverso i FAN Token. La Juventus è diventata il primo club al mondo a lanciare un FAN Token nel 2019 e tifosiin tutto il mondo li utilizzano da allora per accedere a opportunità di coinvolgimento e ricompensa. Insieme a Socios.com, il club sta pianificando molte attività coinvolgenti e sondaggi per la prossima stagione.Qui sotto alcune informazioni su modalità di acquisto dei biglietti e su modalità di riapertura e accesso all’Allianz Stadium.La vendita libera inizierà alle ore 14:00 di domani, giovedì 5 agosto.Per accedere alla vendita dei biglietti è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus.Si hanno 2 possibilità per effettuare la registrazione: con la Juventus Card e con la Membership. Gli abbonati nella stagione 2019/2020 possono visualizzare e utilizzare i propri crediti soltanto registrandosi con la Juventus Card.Ogni acquirente può acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per questa partita e non è possibile effettuare il cambio nominativo sui biglietti acquistati.Tutti i tifosi che accedono allo stadio, bambini di qualsiasi età compresi, devono essere muniti di biglietto.Alla luce delle modifiche al decreto del decreto del 23 luglio 2021, l’Allianz Stadium riapre fino ad una capienza al 50% essendo la regione Piemonte in zona Bianca alla data odierna. Nel caso in cui la regione venisse spostata ad un colore differente dal Bianco, e le vendite dei tagliandi fossero già state aperte, verranno fornite tutte le indicazioni e modalità per il rimborso.Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, l’accesso all’Allianz Stadium è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021. All'accesso si dovrà fornire una certificazione verde COVID-19 con Qr Code: saranno considerati validi certificati verdi cartacei dotati di QR Code.