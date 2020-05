. Lo rende noto la società bianconera attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito: "Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".Guarigione confermata anche dal giocatore, che tramite Instagram ha pubblicato una foto a braccia aperte, spiegando: ​"La mia immagine dice tutto, finalmente guarito dal Covid-19". Tramite Twitter, invece, l'argentino ha scritto: "Molte persone hanno parlato nelle ultime settimane...ma posso finalmente confermare che sono guarito. Grazie ancora per il vostro sostegno, i miei pensieri a quelli che soffrono ancora. Curatevi!". ​