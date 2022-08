#Under19 | Ufficiale Tommaso Mancini è un nuovo giocatore bianconero

Ha firmato fino al 2027 pic.twitter.com/yR9tvaqN5O — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 26, 2022

Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di mercoledì adesso è arrivata l'ufficialità,L'attaccante classe 2004 arriva a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro e si aggregherà all'under 23. Il giocatore era stato seguito anche dalcon cui però non era stato raggiunto l'accordo. Mancini ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2027."La società LR Vicenza comunica di aver ceduto alla Juventus FC, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Tommaso Mancini.Mancini, attaccante vicentino classe 2004, cresciuto con la maglia biancorossa, ha esordito in prima squadra il 4 gennaio 2021, registrando 13 presenze in Serie B.A Tommaso, i migliori auguri per un futuro pieno di soddisfazioni!