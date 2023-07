Attraverso il sito ufficiale e i canali social della Juventus arriva la conferma del prolungamento contrattuale del brasiliano Arthur prima del prestito ufficiale alla Fiorentina. L'ex Barcellona ha rinnovato il suo vecchio contratto, che era in scadenza 30 giugno 2024, fino al 30 giugno 2026 consentendo proprio in quest'ottica un prestito in maglia viola che, altrimenti, non si sarebbe potuto concretizzare.



IL COMUNICATO - Ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2026 per Arthur e, contestualmente, il prestito alla Fiorentina fino al 30 giugno 2024. Il brasiliano, nella stagione appena cominciata, vestirà quindi la maglia viola.