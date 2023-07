Il Pisa ha raggiunto l'accordo con la Juventus per l'approdo in nerazzurro di Tommaso Barbieri. La società toscana che comunica anche gli estremi dell'accordo con la Vecchia Signora: come da nota, il "Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e controriscatto, dalla Società F.C. Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Barbieri.