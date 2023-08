Nessuna pace, nessun reintegro in rosa. Leonardo Bonucci e la Juventus continuano a vivere da separati in casa e, sebbene ci sia ufficialmente ancora tempo per modificare l'elenco da comunicare alla Serie A per i giocatori iscritti nelle proprie liste finali al momento il difensore centrale italiano inizia la stagione ufficialmente da fuori rosa e fuori lista. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere con l'Union Berlino e la Lazio che rimangono sullo sfondo, ma non rappresentano ancora la via di fuga giusta per l'addio finale.



NIENTE NUMERO - E allora Bonucci continuerà a lavorare a parte alla Continassa senza alcuna possibilità di scendere in campo. La Lega Serie A ha infatti comunicato oggi i numeri di maglia ufficiali dei giocatori iscritti nelle liste per la stagione 2023/24 e in quella della Juventus non è presente il 19 né il nome di Leonardo Bonucci. In lista ci sono tanti giocatori che potrebbero dire addio come Kean, Kaio Jorge, Cambiaso, Soule o Yildiz, ma non quello dell'ormai ex-capitano. Un segnale che nonostante le polemiche dei giorni scorsi la Juve non cambierà idea.