Buone notizie in casa Juventus e per Andrea Pirlo perché torna a disposizione dall'infermeria il centrale azzurro Leonardo Bonucci che era tornato dalla sosta per le nazionali positivo al covid e ora è finalmente guarito in seguito ai due tamponi molecolari negativi a cui si è sottoposto.



IL COMUNICATO

Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center.