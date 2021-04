Altre brutte notizie per la Juventus che perde Leonardo Bonucci. Il centrale azzurro è risultato positivo al Covid-19 al ritorno dal ritiro della nazionale italiana. Il giocatore è stato subito posto in isolamento domiciliare.



IL COMUNICATO UFFICIALE

Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare.