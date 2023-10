C'è lesione per. La, sul proprio sito ufficiale, ha diramato un bollettino sulle condizioni del difensore brasiliano:, che costringerà il capitano bianconero a saltare sicuramente il- Danilo, a seguito dell’infortunio occorso con la propria Nazionale, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.- I tempi di recupero per questo tipo di problematica sono stimabili in almeno 20 giorni. Danilo non salterà dunque solo Milan-Juve, non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri anche per le partite contro, a rischio anche l'ultima gara prima della sosta contro il