Adesso è ufficiale: Luca Pellegrini è un nuovo giocatore del Cagliari. La Juventus - che ha acquistato il cartellino del terzino dalla Roma nell'ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola - ha così annunciato l'operazione sul sito ufficiale: "Il calciatore Luca Pellegrini disputerà la prossima stagione al Cagliari, E' stato infatti perfezionato l'accordo con la società rossoblu, che prevede la cessione del laterale, classe 1999, in prestito, fino al 30 giugno 2020". Si tratta dunque di un prestito secco: a fine stagione Pellegrini tornerà a vestire la maglia della Juventus. Al momento la società bianconera in rosa ha solo Alex Sandro come laterale mancino di ruolo.