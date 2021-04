Dopo il grigio, l'azzurro. Nel giorno della positività di Federico Bernardeschi, infatti, la società bianconera registra una guarigione da Covid. Tramite una nota, la società bianconera ha annunciato che "Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC". Il difensore era risultato positivo nel corso della sosta, mentre era convocato dalla Nazionale turca.