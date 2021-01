Marley Aké è un nuovo giocatore della Juventus. Come si apprende dal sito della Lega Serie A, i bianconeri hanno depositato il contratto del centrocampista classe 2001, che arriva dal Marsiglia nell'ambito di uno scambio che porta invece Franco Tongya in Francia. Aké sarà a disposizione della formazione Under 23. Le cifre dell'affare: 8 milioni di euro, queste sono le valutazioni dei giocatori, entrambi in scadenza di contratto.