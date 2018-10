Tegola per la Juventus e per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in vista dei prossimi impegni, tra cui la fondamentale sfida di Champions League di domani a Manchester contro lo United: l'attaccante Mario Mandzukic si è infatti fermato in allenamento.



DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA, OUT 15-20 GIORNI - Per il croato infortunio dell'ultim’ora annunciato dalla società in questi minuti: distorsione alla caviglia, i tempi di recupero saranno da valutare a breve i con gli esami ma si va da 7 giorni fino a 15/20 giorni complessivi di stop, in caso di caviglia ancora gonfia e dolorante.