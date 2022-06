La Juve cambia completamente il volto delle sue selezioni giovanili e dopo l'addio di Bonatti all'Under 19 ora è ufficiale anche quello di PEdone che allenava l'Under 17. Ecco il comunicato.



IL COMUNICATO

Dopo cinque anni termina il rapporto fra Mister Francesco Pedone e la Juventus. Era la stagione 2017/18 quando Pedone arrivava in bianconero: da allora ha assunto, e portato avanti con passione, professionalità ed entusiasmo il delicato ruolo di lavorare con i ragazzi dell’Under 17.



Cinque stagioni in cui i bianconeri hanno saputo fare molto bene in campo (per esempio, hanno vinto la Future Cup ad Amsterdam nel 2018/19 o per venire a esempi più recenti sono arrivati pochi giorni fa a un passo dalle semifinali Scudetto), ma soprattutto stagioni in cui Pedone ha saputo dare un grande aiuto ai giovani, accompagnandoli nel loro sogno più grande.



Per questo motivo il nostro “grazie” è particolarmente sentito.



Buona fortuna per il futuro, Mister!