E' ufficiale il trasferimento diai Los Angeles Galaxy. A confermarlo è l'annuncio del club americano sui canali social: dopo la retrocessione nella seconda divisione brasiliana con il Gremio, il giocatore di proprietà della Juventus ha interrotto in anticipo il prestito ed è sbarcato ai Galaxy, in MLS con la stessa formula. Una nuova esperienza lontano da Torino per Douglas, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e difficilmente verrà rinnovato.