La Juventus ha oggi ufficializzato le cessioni in prestito di due giovani giocatori offensivi: Luca Zanimacchia, reduce da un'annata in Spagna al Real Saragozza, torna in Italia e giocherà nella Cremonese in Serie B; Giacomo Vrioni, quest'anno nella Juve Under 23 e condizionato da un brutto infortunio, volerà in Austria nello Swarovski Tirol.