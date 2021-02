Andrea Pirlo lo aveva annunciato in conferenza stampa e ora è arrivata pure la conferma ufficiale da parte della Juventus. Paulo Dybala non si opererà e proverà a perfezionare con una terapia conservativa i problemi al ginocchio emersi dopo la partita contro il Sassuolo del 10 gennaio scorso e che lo hanno messo ai margini da allora.



I TEMPI DI RECUPERO - "Paulo Dybala, a seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana, proseguirà con un piano di recupero incentrato su terapie e allenamento differenziato in campo", fa sapere con una nota il club bianconero dopo l'esito dell'esame svolto dal calciatore argentino a Barcellona, presso la clinica del professor Cugat. I tempi di recupero non sono definibili ad oggi, in quanto basati sulle sensazioni del calciatore, apparentemente prossimo al rientro in campo e invece ancora molto condizionato dal dolore, che gli ha impedito di allenarsi regolarmente col resto dei compagni.