Federico Bernardeschi è in dubbio per la partita con la Spal ma non sosterrà esami. La Juventus ha diramato un bollettino medico sulle condizioni dell'esterno, rientrato dal ritiro dell'Italia per un problema agli adduttori che non è stato valutato così grave da essere sottoposto ad esami medici: "Al Training Center - si legge sul sito bianconero - era presente anche Federico Bernardeschi, che si sta sottoponendo alle cure per il problema muscolare accusato in Nazionale e che verrà ricontrollato prossima settimana. Al momento è in dubbio la sua presenza contro la Spal