Ripresa degli allenamenti in casa Juventus dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa. La squadra di Allegri è tornata al lavoro già in mattinata e ha dovuto fare i conti con un nuovo problema di natura fisica, quello di Emre Can. Questo il comunicato ufficiale della società bianconera sulle condizioni del centrocampista tedesco: “Il calciatore Emre Can dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico”. Un problema che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico bianconero. Ancora incerti i tempi di recupero: prima il giocatore dovrà sottoporsi agli esami del caso. Sarà fondamentale innanzitutto capire la natura del nodulo, che può essere benigna o maligna. Per ora il tedesco salterà sicuramente le trasferte di Manchester e di Empoli.