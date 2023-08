La Juventus completa il trasferimento di Facundo Gonzalez, che va ad accasarsi alla Sampdoria. Il difensore centrale uruguaiano classe 2002, si traferisce a Genova dove verrà accolto proprio da un ex Juve, Andrea Pirlo, tecnico dei blucerchiati. Il suo contratto è stato depositato in Lega e dunque ora è ufficiale.



LA FORMULA - La Juventus ha preso Gonzalez in questa finestra di mercato dalla seconda formazione del Valencia e ha scelto di girarlo alla Sampdoria, per permettergli di farsi le ossa e adattarsi al meglio al campionato italiano. La formula è quella del prestito secco.