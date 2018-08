Un affare fatto da tempo ma che solo ora è diventato ufficiale: Andrea Favilli è un nuovo giocatore del Genoa. Questo il comunicato ufficiale della Juventus : "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli per un corrispettivo di € 5 milioni pagabili in tre esercizi. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per il Genoa Cricket and Football Club S.p.A di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni, pagabili in tre esercizi".



TALENTO IN USA - Dopo gli anni di Ascoli e la tournée da assoluto protagonista con la Juventus, con 3 gol in 3 partire, Favilli si trasferisce al Genoa alla ricerca di spazio, minuti e continuito.