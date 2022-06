Nuova cessione in prestito per il difensore della Juventus Gianluca Frabotta: il club bianconero ha ufficializzato il trasferimento a titolo temporaneo dell'esterno '99 al Lecce, che avrà anche un diritto di riscatto (con controriscatto in favore della Juve). Nell'ultima stagione aveva indossato la maglia dell'Hellas Verona.