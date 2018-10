Francesco Gianello entrerà a far parte dell'Advisory Committee dell'ESSMA, l’Associazione Europea per il Management degli Stadi e della Sicurezza. Lo riporta il sito ufficiale della Juve, che spiega come Gianello, in bianconero dal 1998, ha assunto la carica di Head of Stadium a partire da ottobre 2010 e da ottobre 2018 è divenuto Head of Stadium and Facilities del club, con l’obiettivo di garantire alti livelli ed efficienza dei servizi e delle operazioni di facility e maintenance di tutte le venues aziendali.