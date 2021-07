La Juventus ha ufficializzato una nuova cessione. Si tratta del difensore centrale classe 2002 Paolo Gozzi Iweru che si trasferisce in Spagna in Segunda Division al Fuenlabrada con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto.



IL COMUNICATO

Paolo Gozzi la prossima stagione vestirà la maglia del Fuenlabrada, in Segunda Division. Il difensore classe 2001, nell'ultima stagione in forza alla Juventus Under 23, si trasferisce in Spagna con la formula del prestito.



Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, vivrà la sua prima esperienza all'estero e lontano dal bianconero dopo aver collezionato 48 presenze con la maglia dell'Under 19, segnando anche tre gol, e 13 con l'Under 23 in Serie C. Per lui, nel percorso di crescita con la Juve, è arrivato anche l'esordio in prima squadra, in Serie A, il 14 aprile 2019 contro la SPAL.