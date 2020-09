. "A seguito della risoluzione consensuale del contratto per le prestazioni sportive con il calciatore Gerardo Gonzalo Higuain e della svalutazione del valore residuo del calciatore - si legge sul sito ufficiale della Juve - che genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020 pari a € 18,3 milioni, il Consiglio di Amministrazione ha modificato e approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che evidenzia una perdita di € 89,7 milioni (rispetto alla perdita precedentemente comunicata pari a € 71,4 milioni), che sarà coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni".che evidenzia una variazione negativa di € 49,8 milioni rispetto alla perdita di € 39,9 milioni dell’esercizio precedente.L’incremento della perdita dell’esercizio deriva da minori ricavi operativi per € 62,8 milioni, maggiori oneri da gestione diritti calciatori per € 15,6 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni sui diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori per € 44 milioni, maggiori altri ammortamenti per € 5,7 milioni, principalmente legati alla prima applicazione del principio contabile IFRS16, e maggiori oneri finanziari netti per € 2,4 milioni. Tali variazioni sono parzialmente compensate da minori costi per il personale tesserato per € 42,1 milioni e non tesserato per € 1,4 milioni, maggiori proventi da gestione dei diritti di calciatori per € 14,8 milioni, minori costi per servizi esterni per € 10,1 milioni, minori imposte per € 5 milioni, minori acquisti per prodotti destinati alla vendita per € 5,4 milioni, minori accantonamenti netti per € 1,7 milioni e altre variazioni nette positive per € 0,2 milioni.L’incremento netto di € 87,4 milioni rispetto al dato di € 421 milioni al 30 giugno 2019 deriva da investimenti (€ +349,4 milioni), disinvestimenti netti (€ -68,6 milioni), ammortamenti dell’esercizio (€ -166,5 milioni) e svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori (€ -26,9 milioni).) al netto dei relativi costi, della perdita dell’esercizio (€ -89,7 milioni) e della movimentazione della riserva da fair value su attività finanziarie (€ -0,3 milioni).La modifica dei risultati dell’esercizio 2019/2020 rispetto a quanto reso pubblico con comunicato stampa diffuso in data 11 settembre 2020 ha interessato la voce di conto economico “Ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori” (in aumento) e la voce di stato patrimoniale “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti” (in diminuzione) entrambe per € 18,3 milioni.Si riportano in allegato al presente comunicato gli schemi del progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2020.Campagna Trasferimenti 2020/2021 – prima fase - Nei mesi di agosto e settembre 2020 sono stati risolti consensualmente i contratti con i calciatori Blaisee Gonzalo Gerardo, entrambi in scadenza il 30 giugno 2021.