Pessime notizie per la Juve, il giorno dopo la finale di Coppa Italia. La società ha effettuato gli esami sugli infortunati: tegola Alex Sandro, non solo Khedira. Per il brasiliano lesione di primo grado al legamento collaterale mediale, lesione anche per Khedira, La Juve ha comunicato l’esito degli esami: “Gli accertamenti diagnostici effettuati questo pomeriggio presso il J Medical hanno evidenziato:



– per Alex Sandro la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Ha iniziato immediatamente la fisioterapia.



– per Khedira la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero”.