Massimiliano Allegri lo aveva comunicato prima dell'ultima partita stagionale della Juventus: Wojciech Szczesny doveva operarsi in artroscopia al ginocchio. Il portiere polacco si è sottoposto oggi all'intervento di pulizia e stabilizzazione del ginocchio che è perfettamente riuscito.



IL COMUNICATO

Wojciech Szczesny è stato oggi sottoposto, ad opera del Dr Cugat a Barcellona, ad un intervento per via artroscopica al ginocchio destro, di “pulizia” articolare e di regolarizzazione del menisco mediale. L'intervento è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà da subito le cure fisioterapico/riabilitative.